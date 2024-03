Il dg di Ducati Corse a 'Talent Time' su Sky al termine delle Libere in Qatar: "Il primo turno a Lusail è sempre molto particolare, credo che sabato troveremo delle condizioni migliori. Sarà importante partire con il piede giusto". Sul futuro: "Possiamo aspettare un po' di tempo per definire il pilota da affiancare a Bagnaia dal 2025, valuteremo con calma. Sarà difficile mantenere tutti i team satellite nella prossima stagione, altri costruttori stanno spingendo molto per averli". Nel VIDEO l'intervista integrale