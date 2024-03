Il rider del team Gresini ha commentato a Sky Sport la Sprint di Lusail: "Ho sbagliato nel primo giro, non ho attaccato bene curva 1 e 2. Ho usato troppo le gomme e l'ho pagato a fine gara. Se non avessi commesso un paio di errori avrei potuto lottare per il podio, devo provare a gestire meglio la gara lunga. La Ducati è meno impegnativa rispetto a Honda a livello fisico. Prima della gara ero tranquillo, mi sono trovato da subito bene con questo team"

