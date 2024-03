Lo dicevano in tanti: "Se lo chiami al telefono è quasi sempre in giro per il mondo". Poi ti capita di cercarlo per fargli quest’intervista e prima ti dicono che è in Cina, quindi gli mandi un messaggio e ti risponde di essere in India, che tornerà venerdì sera di chiamarlo la settimana prossima. Quindi telefoni ed è in Inghilterra, meglio sentirsi verso sera. E va già bene che non sia in qualche paese molto più lontano con fusi orari più difficili. A Paolo Campinoti , il proprietario del team campione del mondo Prima Pramac , il primo e l’unico indipendente ad esserci riuscito nella storia della MotoGP, è proprio così: sempre impegnato, in viaggio, viste le 4 fabbriche a Siena, in Spagna, Brasile e Cina e le quasi venti filiali, ma anche sempre sorridente, attivo, stimolante, disponibile. Molti dei circuiti dove si corre di notte nel motomondiale e in F1 (Qatar, Abu Dhabi, Singapore, Bahrein, Arabia Saudita…) sono illuminati grazie ai suoi gruppi elettrogeni . Stargli dietro non deve essere facile, ma se ci riesci, come hanno fatto le persone delle sue aziende e del Team, le soddisfazioni non mancano. Soprattutto se ti chiami Jorge Martin , l’uomo col quale in questo campionato 2024 punterà anche al mondiale piloti .

“No appassionati no, ma eravamo già partner storici di Honda per i motori dei gruppi elettrogeni e tramite loro siamo riusciti a partire con un team, quello di Jeff Hardwick, che era in difficoltà proprio con la Honda, non li pagava e cose così. Era il 2002. Quella prima volta avevamo Tetsuya Harada come pilota e Honda, siamo stati i primi a portare le Bridgestone in MotoGP che ha iniziato con noi insieme a Tamada. Per me è stata un’esperienza diciamo fortuita, ma che poi è diventata un mezzo importante per la promozione dei nostri prodotti a livello mondiale. Da lì poi abbiamo iniziato a sviluppare il team ed è arrivata la passione. All’inizio ci ha aiutato la Honda e per noi era una cosa più che altro commerciale”.

“Certo, una volta che entri nell’ambiente ti appassioni, è naturale, ma per noi è stato molto importante farci conoscere in tutto il mondo. I Gran Premi in notturna sia delle moto sia della F1 sono quasi tutti illuminati da noi e questo è stato un enorme volano commerciale. A livello personale poi è normale che ti prenda la passione, soprattutto ora che il livello si è alzato con la competitività del team. Oltre all’aspetto commerciale aziendale c’è quello sportivo che è molto bello, che ci dà adrenalina”.

“Questa è una domanda difficile. A parte i presenti sono molto legato a Iannone, a Jack Miller, Barros che sento e vedo ancora, gente che oltre ad essere grandi piloti e professionisti, sono persone con un gran cuore, persone che lasciano il segno. Con questi ti resta un legame che va oltre l’aspetto professionale. Un altro che per me ha lasciato un segno professionale, ma anche personale è Zarco”.

“Tante volte si tende a sottovalutare l’aspetto dell’essere umano, oramai è tutto robotizzato, ma invece la vera differenza la fanno il cuore, la passione che ti spingono a fare quello sforzo in più quando serve, che non ti fanno sentire la fatica, ti fanno andare oltre i problemi. Queste cose le può fare soltanto l’essere umano, altrimenti basterebbe prendere un robot, metterlo in moto e dirgli di andare”.

È bello sentire che in questo periodo così positivo per il motociclismo italiano a tutti i livelli, emerga che ha una sua grande importanza anche l’aspetto umano.

“Ho sempre avuto la convinzione che un’azienda senza cuore sia una specie di pezzo di ferro, alla fine non puoi discernere l’aspetto umano da quello professionale. Alla lunga ci possono essere degli ottimi professionisti che però perché sono pessime persone alla lunga ti lasciano dei danni che paghi negli anni. Un equilibrio tra cuore e testa è fondamentale. Se è soltanto cuore magari metti uno al quale vuoi bene a fare una cosa che non sa fare e fai un danno anche a lui. L’equilibrio è essenziale e il bello del nostro team è proprio questo. Per esempio negli ultimi anni abbiamo fatto crescere molti piloti giovani che poi sono arrivati alla Ducati ufficiale come Miller,

È un modo di lavorare, di gestire un’attività che vale anche per un’azienda o è un approccio specifico per un team? Tu che fai entrambe le cose, cosa dici?

“Prima di Stoner, nel 2005 quando c’era Capirossi. Il dopo Stoner (campione del mondo nel 2007) è stato il periodo più basso di Ducati. All’inizio c’era l’entusiasmo di cominciare, poi con Stoner si vince. Ma con la sua partenza le cose si sono un po’, come dire, avvitate su sé stesse e non si riusciva a fare una moto che attirasse i piloti. Nessuno voleva venire con noi “.

“Come Pramac no perché quello che abbiamo fatto l’anno scorso vincendo - primi nella storia - il mondiale per Team da indipendenti. Quanto a Ducati si vedeva che dietro c’era un grande lavoro, ma immaginare di vincere per due stagioni consecutive il mondiale piloti, quelli marche, squadre, team indipendenti e nel 2023 mettere anche 3 piloti ai primi 3 posti e con un sacco di gare vinte forse no. Abbiamo dominato forse più della Red-Bull in F1. Arrivare a questi livelli pensando agli

Cosa hai imparato da questa attività nel motomondiale?

“Una delle lezioni che ho cercato di trasferire in azienda è che in questo mondo delle corse devi fare le cose bene e in fretta. Il segreto della MotoGP e poi anche della F1 e di questi sport motoristici e che devi fare le cose bene, perché non puoi sbagliare altrimenti non vai da nessuna parte, ma devi fare anche in fretta. Questa è stata un lezione professionale, sportiva e aziendale soprattutto”.

Dai tempi di Capirossi e della prima MotoGP le cose sono cambiate molto. C’è qualcosa che non ti piace?

“No, direi di no. A personalmente anche la sprint race del sabato piace abbastanza, forse le gare sono un po’ troppe, però alla fine è stata una formula vincente. Credo che in MotoGP la parte sportiva sia quella che ci dà una marcia in più perché è uno spettacolo concentrato, breve: se guardi la F1 quasi 2 ore, il Super Bowl 4… Alla fine la MotoGP è molto adrenalinica, bella. Forse ci manca un po’ quello che sta intorno. Come se avessi un buonissimo prodotto, ma confezionato non proprio bene. Ci sarebbe da investire un po’ di più nella parte 'packaging', per vendere meglio

il prodotto bellissimo che abbiamo”.