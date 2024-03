Buona la prima per Pecco: è ancora uomo da battere

Buona la prima per Pecco Bagnaia: con la vittoria del GP del Qatar ha ricordato a tutti che il grande favorito per il titolo è ancora lui. A Losail infatti sono emersi i punti di forza che fanno di lui il pilota da battere: nonostante il quarto posto nella Sprint, domenica ha imposto subito il suo ritmo e confermato la sua capacità nel gestire le gomme. Il Mondiale torna il weekend del 24 marzo live su Sky e in streaming su NOW

Buona la prima! Con la vittoria del gran premio del Qatar, Bagnaia ha dimostrato che il pilota da battere è sempre lui. Non che ci fossero molti dubbi, ma a Losail sono emersi nitidamente tutti i punti di forza che fanno tremare gli avversari. Il due volte campione del mondo MotoGP ha iniziato il campionato vincendo la sua 19esima gara in top class. Ma non è stata in discesa e infatti i veri talenti emergono nelle difficoltà. Dopo il quarto posto nella Sprint del sabato, sembrava condannato a inseguire Martin anche nella gara lunga di domenica. Invece non si è scomposto e insieme alla sua squadra ha lavorato per eliminare quella fastidiosa vibrazione al posteriore.