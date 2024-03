Dopo la prima gara della stagione arrivano già alcune conferme: Martin si conferma specialista del sabato con vittoria nella Sprint e pole conquistata. Ma domenica ha dovuto cedere il passo a Bagnaia e Binder. Lo spagnolo si candida quindi a principale rivale di Pecco per il titolo. Ma non è l'unico... Il mondiale torna il weekend del 14 marzo in Portogallo live su Sky e in streaming su NOW

Un anno dopo, la storia non cambia: Jorge Martin si conferma vero e proprio re delle Sprint. A Losail ha ottenuto la decima vittoria in 20 mini gare disputate fino ad oggi - esattamente la metà - a testimonianza del fatto che sulla breve distanza, attualmente è il più forte. Un vero e proprio specialista del sabato e lo conferma anche la pole position da record in 1:50 789 realizzata in Qatar… insomma la velocità non si discute. Ma la domenica ha dovuto cedere il passo a Bagnaia e alla KTM di Brad Binder per il problema di "chattering", la vibrazione al posteriore di cui per primo nei test prestagionali si era lamentato. Un problema di cui ha sofferto anche Bagnaia, che a differenza di Martin ha saputo risolvere, mentre lo spagnolo si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Considerando però che il mondiale 2023 è andato in fumo anche per via dei punti persi nella prima parte della stagione, il bilancio di questo avvio di campionato è comunque molto positivo per Martin che si candida ad essere ancora una volta il primo antagonista.