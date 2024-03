Uno dei protagonisti del media day a Portimao è Fermin Aldeguer, fresco di firma con Ducati dal 2025. Il futuro pilota di Borgo Panigale ha descritto a Sky le sue sensazioni dopo l'accordo con la casa italiana: "Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto e non vedo l'ora. Ho pianto insieme alla mia famiglia, è stato un momento bellissimo". Poi una battuta sul futuro team (dovrebbe essere Pramac): "Non è importante dove correrò, ma aver firmato questo contratto con Ducati..."

