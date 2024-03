Dopo l'ufficialità dell'accordo con Ducati dal 2025, nel paddock MotoGP ci si chiede quale sarà il team che accoglierà Fermin Aldeguer nella sua prima stagione in top class: Pramac sembra essere la destinazione naturale del talento spagnolo, oggi in Moto2 con SpeedUp. "Da noi sono sempre passati i piloti giovani arrivati in Ducati. Vediamo cosa succederà...". L'intervista integrale nel VIDEO sopra

