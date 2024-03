Terzo tempo per il catalano del team Gresini Racing nelle pre-qualifiche di Portimao. "Giornata molto positiva - spiega Marquez a Sky - sto conoscendo meglio la moto, il team, e i risultati sono incoraggianti. Come sto fisicamente? Il braccio sta lavorando bene, nessun problema dopo la caduta". Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16, domenica gara lunga alle 15 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE - VIDEO: LA CADUTA DI MARQUEZ