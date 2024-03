Bulega comanda le libere SBK con un impressionante FP2, Bautista secondo con un buon passo, poi Razgatlioglu. Seconda pole per Huertas in Supersport, Garcia e la Kove primi nella 300. Tutto il weekend live su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su NOW: Superbike gara 1 e 2 alle 14 di sabato e domenica, Superpole race domenica mattina alle 11

Dopo due intense giornate di test, a Barcellona si sono aperte le ostilità per il secondo round del mondiale Superbike. Le libere del venerdì hanno confermato alcuni dei valori in campo visti settimana scorsa, in particolare al vertice: Nicolò Bulega ha infatti staccato il miglior tempo in 1'40"907, ma al di là del giro singolo a impressionare è stato il suo ritmo, con tanti giri sul 1'41" basso in apparente facilità. Aruba Ducati fa doppietta con il secondo posto di Alvaro Bautista, opaco nel turno della mattina, ma redivivo al pomeriggio. Il suo passo gara non è così distante da quello del compagno di squadra, ma a pesare molto c'è un secondo settore ostico che gli costa mediamente tre decimi. Il terzo classificato nella combinata è Toprak Razgatlioglu, primo in FP1 davanti al compagno di squadra Michael Van Der Mark (quarto nel totale, ma evanescente nel pomeriggio).