Nonostante la gastroenterite, il pilota dell'Aprilia ha ottenuto il 7° tempo nelle pre-qualifiche, accedendo direttamente al Q2. "Mi sento malissimo - ammette il catalano nell'intervista a Sky - ma era necessario salire in moto perché dovevano provare. Siamo più bilanciati rispetto al Qatar". Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint alle 16, domenica gara lunga alle 15 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

