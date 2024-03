Carlo Pernat, manager di Bastianini, ha parlato a Sky Sport del futuro del suo pilota: "Se Ducati dovesse decidere di spostarlo in un team clienti ci guarderemmo sicuramente intorno, lo stiamo già facendo. Non perché siano team che non valgono, ma sarebbe la quinta opzione andare in una squadra non ufficiale. Credo che ne sapremo di più al Mugello, almeno da quanto so io avendo parlato con Dall'Igna". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

