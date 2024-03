Primo podio con il team Gresini e miglior risultato di sempre nella Sprint per il catalano, secondo alle spalle di Vinales nel sabato di Portimao. "È un weekend bellissimo, mi sto divertendo molto - le parole di Marc Marquez a Sky - lottare con un pilota forte come Martin è un piacere e passarlo in curva 5 è stato pazzesco. La caduta in qualifica? Non devo esagerare, non voglio infortunarmi ancora". Domenica la gara lunga alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA CADUTA DI MARQUEZ NELLE QUALIFICHE