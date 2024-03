L'ex allenatore della Roma sventolerà la bandiera a scacchi a Portimao e sancirà il vincitore dell'attesissimo Gran Premio del Portogallo 2024 di MotoGP. Dopo la vittoria del sabato di Vinales, la gara lunga è in programma domenica 24 marzo alle 15, preceduta da Moto3 (ore 12) e Moto2 (13.15). Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

In occasione del GP Portogallo di MotoGP di domenica 24 marzo ci sarà anche un ospite speciale al circuito: Josè Mourinho. Sarà infatti l'ex allenatore della Roma a sventolare la bandiera a scacchi. In attesa di tornare ad allenare, lo Special One si gode i motori: dopo l'esperienza a Jeddah di inizio mese per il GP d'Arabia di Formula 1, sarà dunque a Portimao per assistere alla gara di MotoGP sulla pista di casa. Nella Sprint Race di sabato 23 marzo è stata l'attrice e modella portoghese Margarida Corceiro a sventolare la bandiera. Ma domenica il passaggio sul traguardo dei piloti della top class sarà certificato da Mourinho.