Tutto da vivere il secondo appuntamento della stagione del Motomondiale, che sbarca a Portimao per il Gran Premio del Portogallo. Dopo la conferenza piloti di ieri, si parte con le prime sessioni di prove libere a partire dalle 9.35 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare la FP1 della MotoGP in programma alle 11.40. Top class che tornerà in pista poi alle 16 per le pre-qualifiche. Sabato mattina dedicato alle qualifiche, con la classe regina a caccia della pole già dalle 11.45, mentre alle 15.55 si assegneranno i primi punti del weekend con la Sprint (sabato primo appuntamento stagionale per la MotoE con Gara 1 alle e Gara 2, in differita, alle 17.45). Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 12, la Moto2 alle 13.15 e la MotoGP alle 15. Tutto il weekend di Portimao sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.