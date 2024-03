Prima vittoria con Aprilia per lo spagnolo, che si è preso la Sprint di Portimao. "Il cambiamento del setting è stato fondamentale - spiega Vinales a Sky - ora posso sfruttare finalmente al meglio la moto. Sono felicissimo, siamo a un grande livello, sono sicuro che da qui in avanti andremo forte come oggi". Domenica la gara lunga alle 15 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



