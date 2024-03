Lo spagnolo del team Pramac davanti a tutti a Portimao con il tempo di 1:39.093. Alle sue spalle Bastianini e Miller, 4° Vinales (vincitore della Sprint di sabato), 10° Di Giannantantonio, 11° Bagnaia, ultimo Marc Marquez, scivolato, ma nessun problema per il catalano. Gara in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

