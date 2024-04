Era nell'aria da giorni, ora è anche ufficiale: Liberty Media, società proprietaria della F1, ha trovato l'accordo per l'acquisizione della MotoGP per 4,2 miliardi di euro. Il Motomondiale cambia dunque padrone, con Dorna che vende circa l'86% delle sue quote alla società di John Malone. Carmelo Ezpeleta viene confermato nel ruolo di CEO