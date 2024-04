La Yamaha e Fabio Quartararo hanno annunciato il rinnovo del pilota francese per altre due stagioni. "Sono felicissimo di continuare qui la mia avventura in MotoGP. Lo scorso inverno la Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. Torneremo insieme al top" MERCATO PILOTI MOTOGP: LA SITUAZIONE

Fabio Quartararo resta con Yamaha per altri due anni. Il rinnovo, definito in queste ultime ore e comunicato stamattina, riguarda le stagioni 2025-2026. Quello del francese, campione del mondo della MotoGP nel 2021, è il primo tassello del mercato MotoGP che va a posto.

La Yamaha raddoppia le moto? La mossa della casa giapponese che sembra andare nel verso della continuità, può essere invece letto come il segno di un importante cambiamento. Dopo aver blindato già dalla scorsa stagione Massimo Bartolini, tecnico espertissimo di provenienza Ducati, e dopo aver confermato Quartararo, ora alla Yamaha non resta che raddoppiare il numero delle moto in pista, passando da due a quattro, siglando un accordo con un team che potrebbe essere una delle tre entità clienti attualmente con Ducati. E non è ancora per nulla detto che sia il VR46, per quanto il team owner Valentino Rossi sia di Yamaha un ambassador ormai storico.

Niente Aprilia Il rinnovo di Quartararo toglie dalla scena una grande opportunità per l’Aprilia che, più delle altre case, aveva provato a corteggiarlo in maniera piuttosto seria. Se El Diablo, a secco di risultati ormai da troppo tempo a causa di una moto che è rimasta tecnicamente indietro, ha deciso di rimanere al proprio posto è perché evidentemente ha ritenuto sufficienti le garanzie tecniche che la casa giapponese gli ha prospettato e molto più che sufficiente l’ingaggio che gli ha offerto. A ventiquattro anni, del resto, Quartararo può permettersi il rischio di investire per altre due stagioni in un progetto che ha bisogno di lui per provare a decollare e che per questo deve aver messo sul piatto una cifra a cui presumibilmente era molto difficile dire di no

Quartararo: "Io e Yamaha torneremo al top insieme" Contemporaneamente con l'annuncio ufficiale della Yamaha, Quartararo sui suoi social ha scritto: "Sono super felice di annunciare che continuerò la mia avventura in Blu! Lo scorso inverno la Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo al top insieme. 6 anni fa mi hanno dato la possibilità di passare alla MotoGP e da allora abbiamo realizzato grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada davanti per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duro e sono sicuro che, insieme, realizzeremo nuovamente il nostro sogno!"

Jarvis: "Fabio è parte integrante del progetto Yamaha in MotoGP" "Siamo molto contenti che Fabio rimanga un pilota Yamaha - ha commentato il Managing Director Lin Jarvis - . Questo rinnovo è parte integrante del progetto Yamaha in MotoGP. Fabio è un talento eccezionale, un gran lavoratore, un grande uomo squadra e ha molti anni competitivi davanti a sé. La Yamaha non risparmia sforzi per garantire un futuro brillante a Fabio adottando un approccio più "aggressivo" allo sviluppo della moto. Abbiamo già apportato modifiche significative alla nostra organizzazione, tra cui un nuovo sistema di gestione interno, il reclutamento delle migliori competenze nel settore, nuove partnership tecniche esterne, un aumento del budget per lo sviluppo e un programma di test intensificato. Tutti questi cambiamenti sono progettati per accelerare il processo per tornare a vincere. Fabio ha capito questo impegno. E' con Yamaha dal 2019 e con il Factory Team, dal 2021. In un arco di tempo relativamente breve abbiamo ottenuto tanti successi: 8 vittorie, 21 podi, un Titolo Mondiale MotoGP. Siamo i primi ad ammettere che c’è molto lavoro da fare per tornare al livello competitivo a cui eravamo nel 2021 e nella prima metà del 2022".