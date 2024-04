Su un circuito come Austin, dove ha già vinto 7 volte, è abbastanza normale considerare Marc Marquez tra i favoriti, ma il pilota Gresini ha un altro obiettivo: "Oggi firmerei subito per un podio nella gara lunga, anche perché non ci siamo ancora riusciti - le sue parole a Sky -. Sarà interessante capire se potrò essere più vicino ai 3-4 piloti che al momento sono più veloci di me". Poi sul rinnovo di Quartararo con Yamaha: "La mia situazione non è comparabile a quella di Fabio: lui è più giovane e ha più tempo..."