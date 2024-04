Ad Austin è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 19.30 (i piloti saranno preceduti da una prima parte, alle 19, in cui il CEO di Dorna Ezpeleta e il direttore commerciale Dan Rossomondo risponderanno in merito all'acquisizione della MotoGP da parte di Liberty Media). Si riparte con Jorge Martin leader e con Bagnaia in cerca di riscatto dopo l'incidente con Marquez in Portogallo. Sabato Sprint Race alle 22, domenica la gara alle 21

LA GUIDA TV DI AUSTIN