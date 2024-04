Il weekend di Austin deve ancora cominciare, ma a tenere banco fuori dalla pista è il mercato piloti. Anche Marco Bezzecchi, uno dei 17 piloti della griglia in scadenza a fine 2024, ha parlato del futuro: "In Ducati sto bene, mi piacerebbe continaure con loro - le parole del rider del VR46 -. Ma in questo momento sono aperto a tutto". Nel VIDEO sopra l'intervista del 'Bez' a Sky Sport

MOTOGP AD AUSTIN, LA GUIDA TV