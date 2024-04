Il britannico ha comunicato che al termine della stagione saluterà la casa giapponese. Jarvis, in Yamaha dal 1999, è stato un personaggio chiave nei successi del team negli ultimi anni ed era stato in grado di convincere Rossi nel 2024 a sposare il progetto della casa di Iwata. Il Managing Director ha vinto 8 titoli mondiali: 4 con Rossi, 3 con Lorenzo e l'ultimo con Quartararo. Il principale candidato per sostituirlo, secondo Motorsport.com, è Paolo Pavesio

