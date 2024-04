In molti lo immaginavano già come futuro pilota Aprilia, ma Quartararo ha rinnovato con Yamaha. Notizia commentata così dall'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola: "In primis vogliamo fare la miglior moto possibile, per vincere ed essere più forti sul mercato piloti - ha detto a Sky -. Se un fuoriclasse viene a bussare alla nostra porta, lo ascoltiamo. Ma abbiamo 4 piloti (tutti in scadenza, ndr) di cui abbiamo grande rispetto: oggi sono loro la nostra priorità"

