Il rider Aprilia, 2° nel venerdì di Austin, ha parlato così a Sky: "L'ho sempre detto che quando siamo in grado di prendere il meglio da questa moto possiamo stare davanti. In Qatar non ero a mio agio, a Portimao abbiamo trovato subito la strada, qui ho tanta fiducia e possiamo farcela. Proveremo a stare davanti, sono abbastanza positivo anche se so che non sarà facile. Proverò a spingere dal primo all'ultimo giro, mi sento bene e sono pronto. Voglio ripetere quanto fatto a Portimao"

RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE