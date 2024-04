Problema di gomme per Bagnaia nella Sprint di Austin, chiusa all'8° posto. Almeno a giudicare dalle parole del ducatista a Sky: "Ero un secondo più lento. Non c’era modo di spingere, avevo tante vibrazioni. Partenza? Ho iniziato a scivolare col posteriore, ho perso 3-4 posizioni. Poi in curva 2 Miller ha avuto un problema, ho frenato e altri 3 mi hanno superato. Il feeling è stato pessimo, ma per la gara non toccherò niente: non può essere questione di setting, cambierò gomma e andrà bene"

