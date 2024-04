'Bestia' ha spiegato su Sky Sport i problemi avuti nel sabato di Austin: "Nella Sprint abbiamo riscontrato una mancanza di grip, cosa che non era mai accaduta nelle scorse sessioni, e abbiamo faticato tutta la gara. Ci aspettavamo di lottare per il podio, ma è andata così. Mi piacerebbe essere un pretendente al titolo, ma ancora manca qualcosina e la dobbiamo trovare. Sono convinto che lavorando come abbiamo fatto finora andrà sempre meglio"

