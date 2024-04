Il pilota Gresini, 2° nella Sprint, ha parlato a Sky Sport delle sue sensazioni in vista della gara di domenica: "Ho sbagliato tanto perché ho avuto problemi che in prova non avevo. Firmerei per il terzo posto domenica. Ci sono Vinales, Martin, Acosta, Bagnaia e Bastianini che vanno molto forte e finire sul podio sarebbe incredibile. Ad oggi non siamo pronti a lottare per la vittoria". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

