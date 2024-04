Aron Canet ottiene la pole position ad Austin: il pilota spagnolo ha chiuso davanti a Fermin Aldeguer e Sergio Garcia. Settimo posto per un ottimo Dennis Foggia, più indietro gli altri due italiani Arbolino (11°) e Vietti (15°). Tutto il weekend di Austin è live su Sky Sport e in streaming su NOW

La gioia di Canet che si prende la nona pole in Moto2 , la rabbia di Ramirez che la perde all'ultima curva. Lo spagnolo si mette in prima fila per la diciottesima volta, la terza quest'anno su tre gare, giusto per sottolineare lo stato di forma del leader del mondiale. Ma il portacolori della Fantic Motor ha rischiato di vedersela soffiare all'ultimo istante da Marcos Ramirez che corre per il team di casa, Onlyfans American Racing. Lo spagnolo ha sbagliato proprio l'ultima curva mentre il tabellone dei

Secondo Aldeguer. Foggia il primo degli italiani: è 7°

Quindi Fermin Aldeguer (2°), il fenomeno atteso da tutti, ma fin qui al di sotto delle attese. L'inizio di stagione del pilota di Boscoscuro forse è stato condizionato dal passaggio alle gomme Pirelli, ma sull'undicesimo posto in campionato pesa lo zero iniziale. Fermin s'è rivisto in Portogallo (quarto posto) domenica ha una buona possibilità per proseguire la scalata alla classifica. Dove, per ora, gli sta davanti anche il suo compagno di squadra Alonso Lopez, ottavo in griglia, alle spalle di Dennis Foggia, sorprendente fin qui, in questo round texano. Dennis è anche il migliore degli italiani in qualifica; scivolati subito a inizio turno sia Celestino Vietti che Tony Arbolino sono finiti più indietro: undicesimo il pilota di Marc Vds, quindicesimo quello della Ktm.