Alonso prima pole in Moto3 (ma di fianco a lui scattano Rueda e Holgado). Il colombiano si prende due record in un giorno, per aggiungere ulteriore soddisfazione a una prestazione magistrale: ha segnato il record della pista nelle prove del mattino ed è anche il primo pilota colombiano a partire dalla prima casella. E’ in gran forma David , ma non è detto che basti per liberarsi della concorrenza di Rueda e Holgado , soprattutto il primo dei due, altrettanto in palla.

La pole position gli è sfuggita per soli diciassette millesimi , ma poco prima aveva firmato un super giro, annullato per aver messo le ruote fuori pista: “un errore all’ultima curva, sono molto arrabbiato con me stesso…” ha poi detto. Si preannuncia una gara combattuta, con Vejer che ha conquistato il quarto posto nel finale, ed è un altro possibile candidato al podio. Holgado ha brillato a sprazzi ma è al comando della classifica, Rueda è quinto, l’olandese quarto, Alonso secondo; i presupposti per una sfida al vertice ci sono tutti.

Ha sfiorato il colpaccio Jacob Roulstone, finito in testa per un lampo, ma alla fine sesto: al debutto in Moto 3 l’australiano neo acquisto del team red Bull Ktm, si è messo subito in luce, tenendosi alle spalle Matteo Bertelle (settimo) che dovrà scontare un long lap di penalità, per guida irregolare nel corso delle prove. Stefano Nepa è il secondo miglior italiano in qualifica: scatterà dalla nona casella con qualche rimpianto per non aver sfruttato bene la scia di Rueda nel super giro dello spagnolo della Ktm (giro poi annullato come detto prima) che aveva scelto come riferimento. Prima soddisfazione per Luca Lunetta, la matricola in forze al team Sic 58: centrare la Q2 è stata un piccola impresa, poi in Q1 si è piazzato undicesimo. Un risultato apprezzabile alla sua terza gara.