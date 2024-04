Il vincitore della Sprint in Texas si gode il momento con l'Aprilia: "Il cambiamento c’è stato dal Qatar dello scorso anno, quando abbiamo trovato il bilanciamento che serve per essere veloci. Quando ti senti a tuo agio con la moto è un'altra storia, ma è merito del grande lavoro che c'è dietro". Sulle gomme in vista del GP: "L’unico dubbio che ho è sulla media, dobbiamo lavorare bene per capire cosa fare in gara". Domenica il via alle 21: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

