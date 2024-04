Fa tutto bene Sergio Garcia, indovina la staccata alla prima curva, entra deciso, ma pulito, su Aldeguer che deve allargare e da lì in poi la corsa è sua. C’hanno provato a mettergli pressione, sperando in suo errore (alla fine ne farà due) ma sul traguardo lo spagnolo si gestisce il vantaggio senza fatica. Per la gioia del pubblico di casa al secondo posto sale l’unico statunitense in gara tra tutte e tre le categoria: Joe Roberts, cresciuto nel campionato Moto America, c’ha messo l’anima. Ha lottato con Aldeguer rifilandogli un sorpasso decisivo a due giri dal traguardo, s’è lanciato nella

scia di Garcia, sperando di ricucire, applausi sul podio. Per Garcia è la prima vittoria in Moto2, per l’americano il sesto podio. Sul terzo gradino sale, un po’ a malincuore viste le premesse, Fermin Aldeguer autore di un ottimo recupero dopo l’avvio complicato (scattava dalla prima fila ma dopo la prima staccata sì è ritrovato decimo).

Il pilota di Boscosuro ha regalato agli spettatori il duello più intenso di tutta la gara, col compagno di squadra Alonso Lopez, quasi una resa dei conti. La rivalità tra i due è ormai palese, Lopez lo sopravanza in classifica, e in gara gli si era messo davanti, ma quando Fermin l’ha raggiunto non ha mollato un metro, staccata e incroci, alla fine ha

dovuto cedere, ma che spettacolo. Aldeguer ha poi messo alle spalle anche un ottimo Foggia, fin lì impeccabile, in terza posizione, col sogno di un podio solo sognato nella sua avventura in Moto2. Ma Fermin tenendo fede al talento che tutti gli riconoscono, ha risolto la questione abbastanza in in fretta. Diverso il confronto con Roberts, lanciato all’inseguimento di Garcia; una sfollata a tre giri dalla fine gli ha fatto perdere una posizione, ma il giro dopo s’è ripreso il secondo posto. Aldeguer a gomme finite, non ha potuto replicare.

Grande soddisfazione per Luca Boscoscuro che festeggia due moto sul podio (anche quella dello spagnolo monta il suo telaio), peccato per Foggia che nelle ultime battute ha perso anche il quarto posto, superato nell’ordine da Lopez e a una passo dal traguardo anche da Ramirez. In testa al mondiale svetta Garcia, avanti per due punti su Roberte e 13 su Lopez. Aldeguer è settimo, a 22 lunghezze.