Ortolà-Nepa come Lorenzo-Dovizioso a Jerez nel 2018: nella gara di Moto3 di Austin i due piloti sono stati protagonisti di un incidente in curva 15. Lo spagnolo è schizzato a tutta velocità verso la moto per ripartire, peccato non fosse la sua: ad avvisarlo dell'equivoco proprio l'italiano, che ha rivendicato la paternità del mezzo. Nel VIDEO sopra il divertente episodio sul circuito delle Americhe col commento di Rosario Triolo

MOTO3, LA DIRETTA DELLA GARA