Petrucci esce dall'ospedale: "Ci vediamo a Misano"

"Sto meglio, sono uscito dall'ospedale e sto quasi bene". Ha esordito così Danilo Petrucci, che attraverso un video caricato su Instagram ha annunciato che può tornare a casa. Il pilota SBK lo scorso 11 aprile aveva riportato la frattura della mandibola, della clavicola e della scapola a seguito di una caduta in allenamento con la moto da cross. "Come vedete la mascella ha preso un bel colpo: l'ho rotta in più parti così come la clavicola e la scapola. Purtroppo ho reciso un nervo della mandibola che forse tornerà, per i prossimi tempi riderò con la bocca un po' storta. Però sono tanto contento di essere qua perché prima di tutto sono vivo, quando stavo cadendo non pensavo che avrei potuto raccontarlo".