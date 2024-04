Vinales 5° di sempre a vincere con 3 case diverse

Maverick Vinales è diventato il 5° pilota nella storia della top-class a vincere per 3 costruttori diversi (Suzuki, Yamaha e Aprilia). Lo spagnolo è il primo a riuscirci nell'"Era MotoGP", ma prima di lui Hailwood, Lawason, Capirossi e Mamola erano riusciti a farlo. Ancora record per Acosta: ad Austin è diventato il secondo più giovane in prima fila, ed il più giovane in testa ad una gara GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA

Un GP di Austin all'insegna del numero 3: Maverick Vinales è diventato il 5° pilota nella storia della top-class a vincere per 3 costruttori diversi (Suzuki, Yamaha, Aprilia) dopo Mike Hailwood, Eddie Lawason, Loris Capirossi, Randy Mamola. Ma come? Sugli schermi TV c’era scritto che era il primo: sì, il primo dell'"Era MotoGP", un set di statistiche dalla memoria corta che ogni tanto viene utilizzato per enfatizzare una "prima volta", ma con l'asterisco che ci si riferisce solo all’era 4 tempi. Scegliete voi. Oltre al suddetto 3, c’è una concatenazione di 3 significativa: per il 3° anno consecutivo abbiamo 3 vincitori diversi nelle prime 3 gare di campionato. Ora, se facessimo riferimento solo all'"Era MotoGP", potremmo urlare ai 4 venti che è la prima volta nella storia, ma i nostri archivi sono completi e diciamo che è la terza volta che succede (altro 3…), evento quindi estremamente raro.

Ecco i precedenti: 1951-1954 (4) 1951 : Fergus Anderson, Geoff Duke, Umberto Masetti;

: Fergus Anderson, Geoff Duke, Umberto Masetti; 1952 : Reginald Armstrong, Jack Brett, Umberto Masetti;

: Reginald Armstrong, Jack Brett, Umberto Masetti; 1953 : Raymond Amm, Geoff Duke, Alfredo Milani;

: Raymond Amm, Geoff Duke, Alfredo Milani; 1954: Raymond Amm, Geoff Duke, Pierre Monneret. 1987-1989 1987 : Wayne Gardner, Eddie Lawson, Randy Mamola;

: Wayne Gardner, Eddie Lawson, Randy Mamola; 1988 : Eddie Lawson, Kevin Magee, Kevin Schwantz;

: Eddie Lawson, Kevin Magee, Kevin Schwantz; 1989: Wayne Gardner, Wayne Rainey, Kevin Schwantz. 2022-2024 2022 : Enea Bastianini, Aleix Espargarò, Miguel Oliveira;

: Enea Bastianini, Aleix Espargarò, Miguel Oliveira; 2023 : Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Rins;

: Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Rins; 2024: Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Maverick Vinales. A fare da contraltare a questo record di varietà, consideriamo i 5 anni dal 1968 al 1972: in questo periodo a vincere le prime tre gare fu un solo pilota, sempre lo stesso, Giacomo Agostini!

Stop Ducati La Ducati si avviava a diventare il primo costruttore dal 2014 (Honda) a vincere 12 GP consecutivi, ma Vinales con l'Aprilia ha interrotto questa sequenza a 11, comunque record per il marchio italiano. Curiosamente, Vinales ed Acosta sono finiti al primo ed al secondo posto in un tracciato, Austin, in cui le rispettive moto, Aprilia e KTM, non erano mai salite sul podio.

Monopolio spagnolo dopo 8 anni Monopolio della prima fila spagnolo ad Austin con Vinales, Acosta e Marc Marquez. Risulta familiare? Una volta, un po' di tempo fa almeno. La Spagna non riusciva in una simile impresa da Aragon 2016, e due dei tre piloti erano gli stessi, Marquez e Vinales, il terzo era Jorge Lorenzo.

Ancora record per Acosta A 19 anni (10 mesi e 20 giorni), Pedro Acosta è nella condizione di segnare un record di gioventù, o di avvicinarsi ad esso, ogni volta che fa qualcosa. A Portimao era diventato il 3° più giovane a podio, mentre ad Austin è diventato il secondo più giovane in prima fila, ed il più giovane in testa ad una gara. Purtroppo sono record con l'asterisco: a differenza della F1, in cui i dati sono completi dalla prima gara disputata nel 1950, la MotoGP, e prima la 500 cc., non ha conservato un archivio storico. In questo caso il record della prima fila è verificabile solo dal 1977 in poi, quello dei giri/GP in testa solo dal 1991.

In entrambi i casi il pilota di riferimento è Norifumi Abe: in prima fila a 19 anni 6 mesi e 19 giorni in Australia nel 1995 e in testa a Brno nello stesso anno a 19 anni 11 mesi e 13 giorni. Oppure, se preferite, dite in giro che è il recordman dell'"Era MotoGP".