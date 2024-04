Il meteo ha mantenuto le promesse e ha condizionato il primo giorno di attività in pista ad Assen. Entrambe le sessioni di prove libere della Superbike sono state divise in una parte bagnata e una asciutta, non consentendo ai piloti di impostare un lavoro completo in nessuna delle due situazioni. A sfruttare al meglio il proprio pacchetto con pista “buona” è stato Alvaro Bautista, autore del primo tempo in 1’35”473 con la sua Ducati. Dietro di lui il suo eterno rivale Toprak Razgatlioglu, che ha mostrato un bel ritmo anche sull’umido e si candida a replicare i fasti di Barcellona. Più inattesa la terza posizione di Remy Gardner, con una Yamaha storicamente a suo agio sul tracciato olandese e con basse temperature. Bel colpo di reni anche per Michael Ruben Rinaldi, ancora atteso al primo acuto in casacca Motocorsa, quarto nella giornata odierna. Al quinto posto ecco Jonathan Rea, per cui Assen deve tassativamente essere il weekend del riscatto. Nicolò Bulega è tornato in sella dopo l’operazione per sindrome compartimentale siglando il sesto tempo davanti ad Alex e Sam Lowes. Il weekend di casa di Michael Van Der Mark è iniziato con un nono posto, precedendo Dominique Aegerter che ha chiuso la top-10. Appena fuori Andrea Iannone, che ha comunque mostrato segnali positivi. Più complicato il venerdì di Andrea Locatelli e Axel Bassani, diciottesimo e diciannovesimo. Ventunesimo crono per Nicholas Spinelli, sostituto dell’infortunato Danilo Petrucci sulla Ducati del team Barni Spark.