Il mondiale Superbike torna nel weekend del 19-21 aprile ad Assen per il terzo round. In Olanda la Ducati arriva da prima della classe con Bulega e Bautista. Razgatlioglu, dopo aver portato alla vittoria la BMW a Barcellona, proverà ad agganciare i ducatisti. Atteso grande spettacolo in pista dove troveremo anche Iannone, Locatelli, Rinaldi e Bassani mentre mancherà Petrucci, convalescente dopo un pauroso indicente in allenamento con la moto da cross. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Avvio pirotecnico del mondiale Superbike 2024 con tre gare, delle sei disputate, che si sono decise all’ultimo giro. Complessivamente ci sono stati quattro vincitori diversi: Bulega, Bautista, Razgatlioglu e Lowes a dimostrazione di un mondiale combattutissimo. I presupposti per lo spettacolo ad Assen ci sono tutti quindi.

Ducati leader del mondiale, Bulega davanti a tutti… da debuttante Nicolò Bulega, rookie con le “big bikes”, arriva in Olanda da leader del mondiale con una vittoria e due secondi posti che gli hanno permesso di raccogliere 87 punti, lasciando alle sue spalle il compagno di squadra e due volte campione del mondo Alvaro Bautista (75 pt). Lo spagnolo si è decisamente ripreso nell’ultimo round di Barcellona dopo un inizio di campionato in Australia dove è sempre rimasto giù dal podio. Lo scorso anno Gara 2 di Assen è coincisa con la vittoria numero 400 di Ducati nel WSBK. Se Bautista dovesse replicare il podio questo weekend arriverebbe a quota 94 eguagliando Troy Bayliss, traguardo certamente non da poco nel mondo Ducati (e certamente anche in quello del WSBK).

Toprak ha trasformato la BMW, Rea in cerca di riscatto sulla pista amica I due piloti Ducati factory, ai quali va senza dubbio aggiunto almeno Andrea Iannone (Ducati team indipendente Go Eleven) autore di un rientro alle corse a dir poco fantastico, dovranno vedersela con Toprak Razgatlioglu sempre più a suo agio con la BMW portata alla prima vittoria a Barcellona. La casa tedesca non è mai andata a podio ad Assen così come il campione turco non ha mai vinto qui, statistiche queste che sembrano destinate ad essere cancellate tra sabato e domenica.

Chi è in cerca di riscatto nel round d’Olanda è certamente Jonathan Rea che mai avrebbe pensato (nessuno lo avrebbe fatto) ad un inizio di mondiale con la casa di Iwata così terribile. Dopo sei gare corse, il campionissimo ha raccolto zero podi, solo otto punti e delle gran botte. Se però c’è una pista dove Rea può scacciare gli incubi facendosi valere con la R1 che era di Razgatlioglu, questa è proprio Assen. Qui il nordirlandese ha già vinto 17 volte (best ever) e con una o piu’ top-3 eguaglierebbe o addirittura potrebbe superare il suo stesso record di 26 podi su una pista (ora Aragon). Vedremo se il TT sarà l’inizio della risalita.

Iannone e Locatelli pronti per il podio, Petrucci out (e che paura!) Andrea Iannone arriva ad Assen per consolidare un ritorno alle corse a dir poco fantastico, impreziosito da due podi in sei gare corse sempre davanti, in lotta nella top-5. Non dimentichiamo poi che oltre ai quattro anni di stop, l’ex MotoGP sconta anche il debutto con la nuova categoria e con gomme diverse. Ormai presenza consolidata nel WSBK invece quella di Andrea Locatelli, il cui momento è ben descritto dalle parole del boss factory Yamaha: “Non ha mai guidato così bene come sta facendo ora”, manca solo il passo finale per arrivare alla vittoria.

Per quanto riguarda Danilo Petrucci, sesto nel mondiale dopo sei gare impreziosite dal podio di gara 2 a Barcellona, il peggio sembra passato. I postumi della caduta in allenamento con la moto da cross a Cingoli sono pesantissimi e richiederanno tempo per la guarigione. Mascella rotta in più parti così come clavicola e scapola, reciso anche un nervo della mandibola ma come dice Petrux “sto uscendo dall’ospedale e sono tanto contento perché prima di tutto sono vivo e per un momento quando stavo cadendo non pensavo che lo potessi raccontare”. Rivedremo in pista il pilota del team Barni Ducati, se la ripresa procederà come tutti ci auguriamo, nel round di Misano.

