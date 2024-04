Tutto pronto per il quarto appuntamento stagionale della MotoGP, che dal 26 al 28 aprile scenderà in pista a Jerez per il GP di Spagna. Venerdì si inizia a far sul serio con le FP1 e le pre-qualifiche alle 14:55. Sabato alle 10:45 verrà assegnata la pole, alle 15 in programma la Sprint Race. Domenica spazio alle gare, con Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12:15) a precedere la MotoGP (semaforo verde alle 14). Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

