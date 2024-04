Bastianini, primo inseguitore di Martin in classifica a -21 punti, presenta così il suo weekend di Jerez: "Veniamo da due podi, è bello tornare qui: abbiamo buone basi per far bene. Se la vittoria è più un sogno o più una possibilità? Può essere una possibilità, ma guardiamo gara per gara", ha detto a Sky. Chiusura sul futuro: "Ho le idee chiare, ma al momento è presto per parlare. Ci vorrà qualche gara ancora prima di sapere qualcosa". Il GP Spagna LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP SPAGNA: LA GUIDA TV