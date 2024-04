Altra vittoria nella Sprint per il leader del Mondiale Jorge Martin: "Faccio il massimo usando un po' più la testa - ha commentato a Sky Sport -. Oggi era più facile cadere che finire la gara. Mi sono concentrato nell'out lap e nel warm up e ho cercato di vedere bene dov'era l'acqua, ho capito dove passare per essere veloce nei primi giri e così è stato. Oggi Marquez era molto in forma, se non fosse caduto avrei chiuso secondo ma comunque sarei stato felice"

