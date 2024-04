Torna sul podio Bezzecchi, 3° al traguardo a Jerez: "Sono contentissimo, è stata una gran gara e finalmente ci voleva - ha commentato a Sky Sport -. Mi sono divertito, purtroppo non avevo abbastanza velocità per stare con Pecco ma mi sentivo bene. Ho goduto quando sono partito bene, il team ha fatto un gran lavoro. Ho cercato di adattarmi il più possibile alla moto, qui da venerdì mi sono sentito subito a posto. Dedica? Per il mio cane Rubik". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

