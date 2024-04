Favorito dai pronostico, David Alonso era il predestinato. La gara di Jerez poteva solo vincerla, o perderla, come poi ha fatto lasciando di stucco il suo box, dove alla fine del primo giro è calato un gelo siderale. Scattato dalla pole position, firmata col record, rimesso al suo posto Munoz che ha cercato di aggredirlo subito al via per non farlo scappare (i tempi visti in prova lasciavano intravvedere questo scenario), il colombiano aveva strada libera, ma alla fine della prima tornata è scivolato. Dalle stelle alle stalle in meno di un giro. Aveva l’opportunità di portarsi in testa al mondiale, approfittando della condizione di Holgado, partito dalla diciottesima casella, indolenzito per la caduta di sabato, ha sprecato un’occasione d’oro. Gli è andata ancora bene, ad Alonso considerato il fenomeno emergente, perché il leader del mondiale ha guadagnato solo quattro punti e alla fine la differenza in classifica è di 6 punti appena.