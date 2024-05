Alla vigilia di Le Mans Bagnaia è tornato sull'entusiasmante duello di Jerez con Marquez: "Gara bellissima, l'ho rivista diverse volte e da varie angolature, per capire come mai alla curva 8 perdessi così tanto: l'ho utilizzata per migliorare", ha detto Pecco a Sky. Poi sui rivali del weekend: "Bastianini va forte qui, anche Martin, Bezzecchi e lo stesso Marc". Chiusura sul nuovo regolamento con vista sul 2027: "Proverò a essere il più forte anche quando cambieranno le cose". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale