Le parole a Sky del pilota Pramac dopo il 1° tempo nelle pre-qualifiche: "Le Mans mi piace, ho fatto bene anche in passato. Nel pomeriggio non mi stavo trovando benissimo, poi abbiamo provato a modificare la moto e andare nella stessa direzione di Pecco e Marc, così ho fatto un bel passo in avanti. Sono riuscito a fare il record anche grazie alla scia di Vinales. Sono ottimista per il weekend, ho un passo molto buono ma tutte le Ducati sono molto in forma e dobbiamo stare attenti"

