Il presidente della FIM, intervenuto in una conferenza straordinaria a Le Mans per spiegare il nuovo regolamento della MotoGP dal 2027, ha spiegato cosa accadrà in futuro: "Abbiamo iniziato 2 anni fa a modificare il regolamento in Superbike e alcune cose accadranno presto per mantenere una distanza con la MotoGP, che per noi resterà al top del motociclismo"

Viegas: "Vogliamo mantenere la MotoGP al top"

"Ovviamente vogliamo mantenere la MotoGP al top del motociclismo - ha dichiarato Viegas - e per la Superbike abbiamo pensato a delle moto di serie con dei cambiamenti. Abbiamo iniziato 2 anni fa a cambiare i regolamenti in SBK, alcune cose accadranno presto in modo da mantenere una distanza con la MotoGP". Il presidente della FIM spiega alcuni test in corso: "Stiamo lavorando anche alla nuova generazione per l'ex Supersport 300 e stiamo utilizzando il BSB (campionato britannico) per vedere come si applicano queste nuove regole. Spero che nel 2026 la 'new-gen' sarà pronta e definita".