Marc Marquez partirà 13° a Le Mans, dopo aver fallito l'accesso al Q2. Il pilota Gresini, nel finale del Q1, è stato protagonista di un salvataggio pazzesco dopo una chiusura d'anteriore. Lo spagnolo è rimasto incredibilmente in piedi, ma è stato costretto ad andare lungo. Peccato che il giro successivo, ultimo tentativo per migliorarsi, il ducatista abbia trovato la bandiera gialla e sia stato beffato da Miguel Oliveira in extremis. Rivedi il numero di Marc nel VIDEO sopra

