Ancora una grande Sprint del pilota madrileno, davanti a tutti anche a Le Mans e tra i candidati a guidare una moto ufficiale al fianco di Bagnaia dal 2025. "Non c'è più niente da dimostrare - spiega il pilota della Pramac e leader del Mondiale -. Credo sia tutto chiaro anche per la Ducati e speriamo che vada tutto come vogliamo". Domenica la gara lunga alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS E RISULTATI DELLA SPRINT