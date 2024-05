Jorge Martin con il nuovo record della pista (1:29.919) conquista la pole position nel Gp di Le Mans. Accanto a lui in prima fila Pecco Bagnaia e Vinales. Seconda fila per le due Pertamina VR46 di Di Giannantonio e Bezzecchi, 6° Espargaró e 10° Bastianini. Eliminati in Q1 Marc Marquez, che scatterà 13°, e Binder, che partirà 22°. Alle 15 c'è la Sprint Race, domani semaforo verde del GP di Francia alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

