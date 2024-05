Dopo il 3° posto il pilota Ducati ha commentato la gara a Sky Sport: "Mi dispiace non aver vinto. Abbiamo fatto il massimo, Jorge e Marc ne avevano di più alla fine. La mia idea era di rimanere attaccato a Martin per provarci alla curva 13, ma Marquez ha frenato molto forte alla 9 e mi ha passato. È stato un bel weekend, peccato per la Sprint ma speriamo che non accada più. Ci riproveremo nella prossima gara a Barcellona, poi arriva il Mugello che è la gara di casa e ne abbiamo bisogno"

