Un super Martin trionfa anche nella gara lunga di Le Mans: "Quando Pecco era davanti ho visto che il passo era buono ed ero abbastanza fiducioso - ha commentato a Sky -. Sono stato dietro per un po' e poi ci ho provato. Sono molto felice di aver vinto con Marc e Pecco, due campioni incredibili al mio fianco". Poi sul futuro: "Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, corriamo per noi stessi"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA