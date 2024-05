L'analisi dello spagnolo del team Gresini, 12° nelle pre-qualifiche del GP Catalunya, a Sky Sport: "Questa mattina il feeling era molto buono, anch'io sono rimasto sorpreso. Nel pomeriggio, invece, è stato il contrario. Ho fatto fatica anche nel time attack e non sono riuscito a entrare in Q2. Domattina proveremo a qualificarci passando dal Q1. Proveremo a capire come sfruttare al meglio la gomma nuova, perché con quella usata ci siamo". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

